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Нетаниягу хочет привести Лапида и Ганца в правительство
22.01.2023 15:33 Наталья Богинская

Нетаниягу хочет привести Лапида и Ганца в правительство

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу стремится ввести в свое правительство партии “Еш Атид” или “А-Махане а-Мамлахти”, сообщил высокопоставленный политический чиновник.

Согласно источнику, ожидается, что Нетаниягу пригласит Лапида или Ганца работать с ним, чтобы восстановить “здравомыслие” на политической сцене и служить противовесом крайне правым.

Партия “Религиозный сионизм” угрожает бойкотировать завтрашнее голосование в Кнессете в дополнение к сегодняшнему заседанию кабинета в знак протеста против демонтажа правительством аванпоста, воздвигнутого в память о раввине Хаиме Друкмане.

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