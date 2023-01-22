



Нетаниягу хочет привести Лапида и Ганца в правительство

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу стремится ввести в свое правительство партии “Еш Атид” или “А-Махане а-Мамлахти”, сообщил высокопоставленный политический чиновник.



Согласно источнику, ожидается, что Нетаниягу пригласит Лапида или Ганца работать с ним, чтобы восстановить “здравомыслие” на политической сцене и служить противовесом крайне правым.



Партия “Религиозный сионизм” угрожает бойкотировать завтрашнее голосование в Кнессете в дополнение к сегодняшнему заседанию кабинета в знак протеста против демонтажа правительством аванпоста, воздвигнутого в память о раввине Хаиме Друкмане.