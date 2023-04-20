



Нетаниягу хочет назначить Май Голан консулом в Нью-Йорке

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пытается направить скандального крайне правого депутата на должность генерального консула Израиля в Нью-Йорке, что вызывает опасения, что этот шаг может повредить отношениям между Израилем и диаспорой. Депутату от “Ликуд” Май Голан пообещали назначение на министерский пост, отвечающий за улучшение положения женщин в обществе. Но в среду запланированное голосование в Кнессете для подтверждения ее назначения в кабинет было внезапно исключено из повестки дня.



Согласно сообщениям СМИ, голосование было сорвано из-за давления Нетаниягу на Голан, чтобы убедить ее отказатся от министерского поста и вместо этого стать следующим генеральным консулом Израиля в Нью-Йорке. Асаф Замир, назначенный на этот пост предыдущим правительством, подал в отставку в прошлом месяце в знак протеста против судебной реформы. Хотя консульство в Нью-Йорке менее влиятельно, чем миссии Израиля в Вашингтоне или ООН, оно по-прежнему считается одним из самых важных постов, отвечающими за управление связями с самой большой еврейской общиной в мире.



В случае согласия, Голан станет самым правым депутатом, который займет дипломатическую позицию, учитывая ее связи с партией Бен-Гвира. В 2013 году Голан была включена в список партии “Оцма ле Исраэль”, предшественницы партии “Оцма Йегудит”, которая не смогла пройти в Кнессет. К партии “Ликуд” она присоединилась не так давно, недолго проработав в Кнессете в 2019 году, и с тех пор остается там.



Перспектива того, что Голан возьмут на себя эту роль, вызвала критику, в том числе бывших дипломатов, которые опасаются, что этот шаг может повредить связям между Израилем и евреями США.



“Генеральный консул в Нью-Йорке должен быть первоклассным дипломатом”, – написал в Twitter бывший посол Израиля в Индии Дэниел Кармон. “Никакая партийная политика не может оправдать такое выдвижение”.



Бывший посол США в Израиле Мартин Индик считает, что назначение Голан, если оно произойдет, “будет воспринято американской еврейской общиной как проявление крайнего неуважения”.



Неожиданный поворот вызвал слухи о том, что шаг Нетаниягу был направлен на то, чтобы ослабить давление внутри “Ликуд” путем развала жесткой фракции во главе с министром юстиции Яривом Левиным, которая в последние месяцы становится все более влиятельной.

