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Нетаниягу хочет, чтобы представитель ШАС был в составе комиссии по отбору судей
18.06.2023 16:09 Ирина Демьянова

Нетаниягу хочет, чтобы представитель ШАС был в составе комиссии по отбору судей

Официальные лица израильской коалиции заявили, что премьер-министр предпочитает, чтобы в комиссии по отбору судей был представитель ШАС, а не “Оцма Йегудит”.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу хочет пойти против коалиционного соглашения с партией “Оцма Йегудит” и назначить представителя ШАС в комиссию по отбору судей, а не депутата Кнессета Ицхака Кройзера, сообщили газете "Маарив" в воскресенье, 18 июня, представители коалиции.

Источники отметили, что после предыдущего тайного голосования “по оценкам, член ШАС пройдет гладко и не вызовет оппозиции, которая привела бы к нежелательному результату”.

Напряженность в коалиции усилилась с тех пор, как на прошлой неделе член парламента от партии “Еш Атид” Карин Эльхаррар была избрана в комиссию по отбору судей. Сейчас коалиция думает, что делать дальше. 
 

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