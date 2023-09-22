



Нетаниягу говорит о компромиссе, а Левин настроен “победить благодаря решимости"

Вечером 21 сентября министр юстиции Ярив Левин противоречил высказываниям премьер-министра Нетаниягу, сделанным им в США. Об этом пишет газета “Исраэль Хайом”. В то время как Нетаниягу намекал на компромисс в вопросе судебной реформы, Левин сказал активистам “Ликуд”: "Если мы будем решительны, мы победим".



Согласно данным издания, Левин сказал: "Реальность, с которой мы сталкиваемся, сошлась в один месяц, в котором раскрывается вся правда о системе правосудия. Высший суд справедливости поставил себя выше правительства и заявил: "Я беру на себя учредительные полномочия Кнессета".



Левин также прокомментировал поправку о недееспособности премьера: "Их цель – свергнуть правительство и Нетаниягу, поскольку его отстранение приведет к распаду правых".



Далее Левин обрушился на судей БАГАЦа.



"Они выше народа и закона, а также сами себя избирают. Мы получили нечто, что даже отдаленно не похоже на демократию, и мы не должны с этим мириться. Какие сдержки и противовесы существуют в Высшем суде справедливости? Мы должны присоединиться и не сдаваться. Все 64 депутата от коалиции должны выступить вместе", – считает министр.



Левин резко отозвался о компромиссе, которого надеется достичь Нетаниягу.



"Понимание и диалог требуют уступок. Я бы предпочел широкое соглашение, но я не приму разговоры о "широком соглашении – но мы не будем с вами разговаривать". Ключ к компромиссу лежит в признании другой стороной того, что она находится в затруднительном положении".



Один из членов Форума "Кохелет", присутствовавший на встрече, предложил принять закон, закрепляющий права человека, чтобы успокоить протесты. В ответ Левин сказал, что “это не повредит, но и не поможет".



"Были внутренние разногласия по поводу того, что нам делать после того, как переговоры сорвались. Я считал, что нужно закончить реформирование Комитета по назначению судей, но моя позиция не была принята. Тот, кто думает, что мы можем что-то выкинуть и все успокоится, ошибается. Они успокоятся только тогда, когда поймут, что мы настроены решительно".