



Нетаниягу готовится к выступлению на Генассамблее ООН

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу готовится к выступлению на сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.



"Волнительно. Иду выступать", - написал он в соцсети, показав фотографию, на которой позирует со своей супругой Сарой в кулуарах.







Ожидается, что он в ходе выступления затронет вопрос об иранской ядерной угрозе и терроре, а также расскажет о перспективах мира на Ближнем Востоке и борьбе за демократию.



А тем временем, на улице проходит масштабная акция протеста против правовой реформы в Израиле.

