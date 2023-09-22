Новости » Политика
Нетаниягу готовится к выступлению на Генассамблее ООН
22.09.2023 16:12 Алина Груднева

Нетаниягу готовится к выступлению на Генассамблее ООН

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу готовится к выступлению на сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

"Волнительно. Иду выступать", - написал он в соцсети, показав фотографию, на которой позирует со своей супругой Сарой в кулуарах.



Ожидается, что он в ходе выступления затронет вопрос об иранской ядерной угрозе и терроре, а также расскажет о перспективах мира на Ближнем Востоке и борьбе за демократию.

А тем временем, на улице проходит масштабная акция протеста против правовой реформы в Израиле.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы