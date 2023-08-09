



Нетаниягу: Голан всегда будут под суверенитетом Израиля

В среду, 9 августа, премьер-министр Биньямин Нетаниягу вместе с супругой Сарой посетил Голанские высоты.



По данным канцелярии главы правительства, они встретились с бойцами батальона "Нахаль" и побеседовали с ними за чашкой кофе.



По словам главы правительства, встреча с бойцами вызывает у него ностальгию о давних временах, поскольку когда-то он участвовал в этом месте как солдат и командир в различных операциях, которые проводились в основном в снежное время года.



"Приятно быть здесь, на солнышке, смотреть на прекрасное развитие Голанских высот, над которым мы все работаем, видеть наших солдат, угостивших меня чашечкой кофе, и знать, что мы ступаем по земле, которая навсегда останется под израильским суверенитетом", - подчеркнул Нетаниягу.



В канцелярии отметили, что глава правительства также оставил запись в книге почетных гостей 405-го артдивизиона "Намер".



"Поддерживаем вас в вашей важной миссии. Берегите Хермон, берегите друг друга", - написал он.