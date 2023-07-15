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Нетаниягу – Герцогу: В возобновлении переговоров о судебной реформе нет смысла
15.07.2023 10:05 Евгения Маркова

Нетаниягу – Герцогу: В возобновлении переговоров о судебной реформе нет смысла

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с президентом Ицхаком Герцогом в преддверии его визита в США на следующей неделе, и сообщил о несогласии своего правительства с возвращением Соединенных Штатов ядерной сделке с Ираном.

Премьер-министр заявил 13 июля, что не видит смысла возвращаться к переговорам с оппозицией о пересмотре судебной системы, несмотря на продолжающиеся публичные протесты и международную критику, в том числе со стороны президента США Джо Байдена. 

Герцог попросил Нетаниягу согласиться на возобновление переговоров, которые были приостановлены оппозицией, как коалиция не смогла избрать своего представителя в Комитет по назначениям судей.  Премьер-министр сказал Герцогу, что рассмотрит возможность “смягчить” формулировку законопроекта.

“Политики обсудили вопросы национальной повестки дня, в первую очередь риск приобретения Ираном ядерного оружия”, – говорится в заявлении резиденции президента. 

Источники, близкие к Нетаниягу, сообщили, что премьер-министр заявил, что Израиль будет выступать против возврата США к соглашению с Ираном 2015 года и предпримет любые действия, необходимые для предотвращения обладания ядерной бомбой Исламской Республикой. Он также отметил, что Израиль "не согласится на просьбу США о том, чтобы “не было сюрпризов” в действиях Израиля".

На встрече политики обсудили законодательные усилия правительства по пересмотру судебной системы, а также “палестинский вопрос”. В совместном заявлении говорится, что Нетаниягу проинформировал Герцога о сообщениях для Байдена, вице-президента Камалы Харрис и госсекретаря Энтони Блинкена.

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