



Нетаниягу – Герцогу: В возобновлении переговоров о судебной реформе нет смысла

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с президентом Ицхаком Герцогом в преддверии его визита в США на следующей неделе, и сообщил о несогласии своего правительства с возвращением Соединенных Штатов ядерной сделке с Ираном.



Премьер-министр заявил 13 июля, что не видит смысла возвращаться к переговорам с оппозицией о пересмотре судебной системы, несмотря на продолжающиеся публичные протесты и международную критику, в том числе со стороны президента США Джо Байдена.



Герцог попросил Нетаниягу согласиться на возобновление переговоров, которые были приостановлены оппозицией, как коалиция не смогла избрать своего представителя в Комитет по назначениям судей. Премьер-министр сказал Герцогу, что рассмотрит возможность “смягчить” формулировку законопроекта.



“Политики обсудили вопросы национальной повестки дня, в первую очередь риск приобретения Ираном ядерного оружия”, – говорится в заявлении резиденции президента.



Источники, близкие к Нетаниягу, сообщили, что премьер-министр заявил, что Израиль будет выступать против возврата США к соглашению с Ираном 2015 года и предпримет любые действия, необходимые для предотвращения обладания ядерной бомбой Исламской Республикой. Он также отметил, что Израиль "не согласится на просьбу США о том, чтобы “не было сюрпризов” в действиях Израиля".



На встрече политики обсудили законодательные усилия правительства по пересмотру судебной системы, а также “палестинский вопрос”. В совместном заявлении говорится, что Нетаниягу проинформировал Герцога о сообщениях для Байдена, вице-президента Камалы Харрис и госсекретаря Энтони Блинкена.