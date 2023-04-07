



Нетаниягу - генералам: армия стоящая 70 миллиардов шекелей объявляет забастовку





Военный обозреватель газеты "Гаарец" Амос Харель публикует цитаты из напряженного разговора между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и генералами ЦАХАЛа.



В дни, предшествующие Песаху, премьер-министр посетил собрание генералитета. На форуме генерального штаба ЦАХАЛа Нетаниягу поздравил генералов за вклад ЦАХАЛа в безопасность страны, но когда камеры были убраны, он произнес куда менее приятные слова.



По словам Амоса Хареля, начальнику Генштаба и генералам "пришлось вытерпеть длинную лекцию, в самых нелестных тонах". Премьер-министр сказал им: "Вы - армия, которая обходится стране в 70 миллиардов шекелей в год - и вы объявили забастовку против правительства. Это невозможно. Не существует такого понятия, как резервисты, которые делают, что хотят".



Он сравнил кризис в Израиле с бурными демонстрациями, которые происходят во Франции в последние недели на фоне планов президента Эммануэля Макрона внести изменения в пенсионный возраст. "Почему армия не думает о забастовке?" - спросил премьер-министр.