



Нетаниягу: “Галант останется на своем посту”

“Мы стоим вместе и работаем вместе круглосуточно, — сказал премьер-министр о своих отношениях с министром обороны Йоавом Галантом. - Галант останется на своем посту и продолжит работу по защите граждан Израиля“.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил в понедельник вечером, чтобы обсудить проблемы национальной безопасности, вызванные недавней волной смертоносных террористических атак.



"Мы найдем всех террористов и заставим их заплатить", - сказал премьер.



Нетаниягу выразил обеспокоенность по поводу имиджа, который Израиль создает перед своими врагами во время политических волнений. Он подчеркнул, что правительство Израиля должно выступать единым фронтом против террора.



Он также коснулся напряженности на Храмовой горе, сказав: “Мы действовали на Храмовой горе против молодых людей, которые пытались нарушить статус-кво.



Относительно судебной реформы Нетаниягу сказал: “Большинство людей сегодня понимают, что необходимо внести изменения в судебную систему“.



Нетаниягу также сказал, что "министр Бен-Гвир был прав, желая создать Национальную гвардию. Это не будет чье-либо ополчение, и оно будет подчиняться органу безопасности".