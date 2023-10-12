Сирена на севере: карта
Новости » Политика
Нетаниягу: это - война за наш дом, цель - искоренить зло
12.10.2023 20:11 Алина Груднева

Нетаниягу: это - война за наш дом, цель - искоренить зло

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, выступая в Кнессете перед голосованием относительно состава чрезвычайного правительства единства:

"Все мы без исключения руководствуемся одной целью – сокрушить зло, победить жестокость, искоренить фанатизм и уничтожить ХАМАС. Это действительно война за наш дом. Она должна завершиться лишь одним - полной победой, уничтожением ХАМАСа. ХАМАС - это ИГИЛ", - сказал премьер-министр.

По его словам, весь мир, потрясенный зверствами "Исламского государства" и "Аль-Каиды" после теракта 11 сентября должен осудить ХАМАС.

"Мы все руководствуемся одной целью – искоренить зло, уничтожить ИГИЛ, уничтожить ХАМАС", - подчеркнул он.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы