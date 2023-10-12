



Нетаниягу: это - война за наш дом, цель - искоренить зло

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, выступая в Кнессете перед голосованием относительно состава чрезвычайного правительства единства:



"Все мы без исключения руководствуемся одной целью – сокрушить зло, победить жестокость, искоренить фанатизм и уничтожить ХАМАС. Это действительно война за наш дом. Она должна завершиться лишь одним - полной победой, уничтожением ХАМАСа. ХАМАС - это ИГИЛ", - сказал премьер-министр.



По его словам, весь мир, потрясенный зверствами "Исламского государства" и "Аль-Каиды" после теракта 11 сентября должен осудить ХАМАС.



"Мы все руководствуемся одной целью – искоренить зло, уничтожить ИГИЛ, уничтожить ХАМАС", - подчеркнул он.

