Нетаниягу: это лишь вопрос времени, когда мы поквитаемся с террористами
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прибыл вместе с министром обороны Йоавом Галантом на место теракта в Иорданской долине, в результате которого были убиты две сестры, а также тяжело ранена их мать.
По словам Нетаниягу, в этот момент пострадавшая 48-летняя женщина продолжает бороться за свою жизнь. Глава правительства от имени народа Израиля выразил соболезнования семье погибших и пожелал выздоровления раненой женщине.
"Сейчас наши силы преследуют террористов по горячим следам", — подчеркнул Нетаниягу.
Он отметил, что это лишь вопрос времени, когда силы безопасности настигнут террористов и поквитаются с ними, как делали это со всеми убийцами в последние месяцы.
"Вчера собрался военно-политический кабинет. Мы приняли ряд решений, среди которых действовать в Ливане и Газе, увеличить численность наших сил на местах, произвести массовые аресты, а также совершить другие действия, о которых я не могу подробно рассказать в настоящее время", - добавил он.
Глава правительства подчеркнул, что в это трудное время необходимо объединиться, чтобы противостоять угрозам, исходящим от врагов.
"Могу сказать только одно, наши враги снова подвергают нас испытанию, и вновь обнаружат, что мы сплочены, едины, уверенные в своей правоте, и будем действовать сообща, с полной поддержкой ЦАХАЛа и сил безопасности, которые выполняют свою работу и в праздничные дни, чтобы обеспечить безопасность наших граждан и безопасность нашей страны. Вместе, объединившись, мы победим", - резюмировал он.
В свою очередь, министр обороны сказал, что Израиль активно работает над поимкой террористов. По его словам, тот, кто попытается причинить вред израильтянам, "окажется либо в могиле, либо в тюрьме".
"Тот, кто попытается превратить наш праздник в дни траура, пожалеет об этом", — подчеркнул Галант.
גלנט לצד נתניהו בזירת הפיגוע: "מי שינסה לפגוע באזרחי ישראל ימצא את עצמו בבית הקברות או בבית הכלא"— חדשות 13 (@newsisrael13) April 7, 2023
עדכונים שוטפים - https://t.co/Er0NcTeL5r pic.twitter.com/CtqBIGGMpN