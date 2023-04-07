



Нетаниягу: это лишь вопрос времени, когда мы поквитаемся с террористами

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прибыл вместе с министром обороны Йоавом Галантом на место теракта в Иорданской долине, в результате которого были убиты две сестры, а также тяжело ранена их мать.



По словам Нетаниягу, в этот момент пострадавшая 48-летняя женщина продолжает бороться за свою жизнь. Глава правительства от имени народа Израиля выразил соболезнования семье погибших и пожелал выздоровления раненой женщине.



"Сейчас наши силы преследуют террористов по горячим следам", — подчеркнул Нетаниягу.



Он отметил, что это лишь вопрос времени, когда силы безопасности настигнут террористов и поквитаются с ними, как делали это со всеми убийцами в последние месяцы.



"Вчера собрался военно-политический кабинет. Мы приняли ряд решений, среди которых действовать в Ливане и Газе, увеличить численность наших сил на местах, произвести массовые аресты, а также совершить другие действия, о которых я не могу подробно рассказать в настоящее время", - добавил он.



Глава правительства подчеркнул, что в это трудное время необходимо объединиться, чтобы противостоять угрозам, исходящим от врагов.



"Могу сказать только одно, наши враги снова подвергают нас испытанию, и вновь обнаружат, что мы сплочены, едины, уверенные в своей правоте, и будем действовать сообща, с полной поддержкой ЦАХАЛа и сил безопасности, которые выполняют свою работу и в праздничные дни, чтобы обеспечить безопасность наших граждан и безопасность нашей страны. Вместе, объединившись, мы победим", - резюмировал он.



В свою очередь, министр обороны сказал, что Израиль активно работает над поимкой террористов. По его словам, тот, кто попытается причинить вред израильтянам, "окажется либо в могиле, либо в тюрьме".



"Тот, кто попытается превратить наш праздник в дни траура, пожалеет об этом", — подчеркнул Галант.

