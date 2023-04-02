



Нетаниягу: Есть основа для реального диалога и согласия по судебной реформе

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил на еженедельном заседании кабинета министров в воскресенье, что он с оптимизмом смотрит на возможность достижения соглашения по запланированным правительством судебным реформам.



“Сейчас мы находимся в процессе переговоров с целью достижения широкой договоренности. Напомню, что перед выборами многие из лидеров нынешней оппозиции выступали за кардинальные изменения в судебной системе. Есть основа для соглашений, которые могут быть достигнуты при наличии доброй воли”, – сказал Нетаниягу в начале заседания кабинета министров.



Министр обороны Йоав Галант прибыл на заседание кабинета министров после того, как Нетаньяху сделал свое заявление, а представители СМИ покинули зал заседаний.



В ходе встречи Нетаниягу также коснулся ситуации с безопасностью.



“Мы действуем против терроризма всеми средствами, и мы делаем это двумя способами: во-первых, мы действуем и боремся против самих террористов. За последние месяцы наши силы убили десятки террористов и арестовали сотни других. Я полностью поддерживаю израильскую полицию за то, что помешала теракту на Храмовой горе в эти выходные. Мы все молимся о выздоровлении солдат ЦАХАЛа, которые были ранены в результате вчерашнего тарана в Гуш-Эционе”, – сказал глава правительства.



Нетаниягу также упомянул о недавних авиаударах в Сирии.



“Мы требуем высокую цену от режимов, поддерживающих терроризм за пределами Израиля. Я предлагаю нашим врагам не ошибаться. Внутренние дебаты в Израиле не помешают нашей решимости, силе и способности действовать против нашего врагов на всех фронтах, где и когда угодно”, – заключил премьер.