



Нетаниягу: если меня выберут, я подумаю о поставках оружия в Украину

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пообещал организовать поставки оружия в Украину, если его выберут премьер-министром.

Такое заявление он сделал в интервью газете USA.

По словам Нетаниягу, он ожидает, что его попросят выступить посредником между Россией и Украиной.

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин "руководствуется своим видением воссоздания великой Российской империи".

"Я хочу быть премьер-министром, получить всю информацию, а затем принять решение о том, что мы будем делать в этом конфликте", - сказал он.