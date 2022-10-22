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Нетаниягу: если меня выберут, я подумаю о поставках оружия в Украину
22.10.2022 15:22 Алина Груднева

Нетаниягу: если меня выберут, я подумаю о поставках оружия в Украину

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пообещал организовать поставки оружия в Украину, если его выберут премьер-министром.

 
Такое заявление он сделал в интервью газете USA.
 
По словам Нетаниягу, он ожидает, что его попросят выступить посредником между Россией и Украиной.
 
Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин "руководствуется своим видением воссоздания великой Российской империи". 
 
"Я хочу быть премьер-министром, получить всю информацию, а затем принять решение о том, что мы будем делать в этом конфликте", - сказал он.

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