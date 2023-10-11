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Нетаниягу еще раз поговорил с Байденом
11.10.2023 18:11 Алина Груднева

Нетаниягу еще раз поговорил с Байденом

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу еще раз поговорил с президентом США Джо Байденом.

Это уже их четвертый разговор подряд с момента начала бойни, которую устроил ХАМАСа.

Он выразил американскому лидеру благодарность за мощные слова поддержки, прозвучавшие накануне вечером.

Напомним, Байден в ходе видеообращения сказал, что ХАМАС, чья основная миссия состоит в геноциде евреев, - зло. Он выразил поддержку Израилю, сказав, что США помогут Израилю, чем смогут. Также он призвал третьи стороны не вмешиваться в конфликт.

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