



Нетаниягу еще раз поговорил с Байденом

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу еще раз поговорил с президентом США Джо Байденом.



Это уже их четвертый разговор подряд с момента начала бойни, которую устроил ХАМАСа.



Он выразил американскому лидеру благодарность за мощные слова поддержки, прозвучавшие накануне вечером.



Напомним, Байден в ходе видеообращения сказал, что ХАМАС, чья основная миссия состоит в геноциде евреев, - зло. Он выразил поддержку Израилю, сказав, что США помогут Израилю, чем смогут. Также он призвал третьи стороны не вмешиваться в конфликт.