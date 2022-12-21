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Нетаниягу еще не подписал никаких полных коалиционных соглашений
21.12.2022 18:48 Ольга Белозерова

Нетаниягу еще не подписал никаких полных коалиционных соглашений

За несколько часов до крайнего срока, чтобы сообщить президенту Израиля о формировании нового правительства, Биньямин Нетаниягу еще не подписал ни одного полного коалиционного соглашения ни с одним из своих будущих партнеров.

Об этом сообщает Times of Israel.

Ожидается, что Нетаниягу скажет Ицхаку Герцогу, что ему удалось сформировать 37-е правительство, несмотря на то, что он не подписывал никаких таких соглашений.

По информации прессы, Нетаниягу должен привести к присяге новое правительство ко 2 января и должен представить коалиционные соглашения в Кнессет за 48 часов до приведения к присяге.

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