



Нетаниягу: Эхуд Барак не врывался в самолет Sabena

В своей книге Биньямин Нетаниягу "Биби - моя история"утверждает, что Эхуд Барак играл второстепенную роль в операции по захвату самолета Sabena в 1972 году. По версии Нетаниягу, многочисленные награды, полученные Бараком, были “даны за обычные для солдат Сайерет Маткаль действия”.

"На протяжении многих лет Барак создавал политический капитал на операции по спасению Sabena и следил за тем, чтобы его фотография в белом комбинезоне на крыле самолета публиковалась снова и снова. Он так и не удосужился сообщить общественности или прессе, что лично он вообще не проникал в самолет", - написал Нетаниягу.

По его словам, "Барак наблюдал со стороны. Его единственная роль в штурме Sabena заключалась в том, что он стоял на асфальте и свистел".