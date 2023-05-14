



Нетаниягу доволен “идеальной” операцией в Газе

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу похвалил силы безопасности за идеальную работу в ходе операции “Щит и стрела” в воскресенье, 14 мая, на заседании кабинета министров.



“Молодцы, – сказал Нетаниягу, - .исполнение было действительно идеальным. Совершенно неожиданно для противника, сохраняя инициативу, мы уничтожили весь высший эшелон “Исламского джихада” в Газе. Мы уничтожили 17 командных пунктов Джихада и десятки террористов, нанесли удары по ракетным складам, остановили противотанковые ячейки и многое другое”.



Нетаниягу предупредил, что те, кто причиняет вред Израилю или только пытается это сделать, подвергают свою жизнь опасности.



“Сегодня враги Израиля и далеко за пределами Газы знают, что даже если они попытаются спрятаться, мы можем и готовы добраться до них в любое время. Это понимание значительно усилилось в ходе операции “Щит и стрела”. Мы изменили уравнение”, – сказал премьер.



Премьер-министр поблагодарил солдат и командиров ЦАХАЛа и ШАБАК, а также граждан Израиля за их стойкость во время операции.



Нетаниягу также рассказал о своей встрече с президентом Кипра Никосом Христодулидисом на прошлой неделе.



“Альянс между Израилем, Кипром и Грецией имеет очень важное значение, в первую очередь для статуса Израиля как энергетической державы”, – сказал глава правительства.



На встрече обсуждались вопросы транспортировки газа из Израиля в Европу через завод по сжижению газа на Кипре.



“Это поднимет экономику Израиля на новый уровень и укрепит статус Израиля как важного международного поставщика энергии”, – сказал Нетаниягу. “Европа нуждается в энергии, ей нужен газ, и создание простых и недорогих поставок газа из Израиля и Европы очень сильно укрепит позиции Израиля”.