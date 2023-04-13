



Нетаниягу: дискриминации и расизму нет места в Израиле

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу осудил публикацию расистского видео о Пуриме, снятое учащимися в религиозной школе для девочек.



"Категорически отвергает проявления расизма со стороны учащихся. Дискриминации и расизму нет места в Государстве Израиль. Мы все — один народ", - возмутился он.



Аналогичным образом также выступили другие политики. Так, глава оппозиции Яир Лапид назвал виновными в таких инцидентах партнеров Нетаниягу по коалиции.



"Расизм Смотрича и Бен-Гвира глубоко просачивается в религиозный сионизм и отравляет самые ценные его части. Это видео позорит иудаизм и весь религиозный сектор", - сказал он.



