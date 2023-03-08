



Нетаниягу депутатам Ликуд: Наша цель - всех успокоить

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу во вторник предупредил законодателей от его партии "Ликуд" о недопустимости унижения солдат-резервистов, которые отказались служить в знак протеста против правительственной судебной реформы, после того как два министра вызвали возмущение своей резкой критикой войск.



"Отказы — это опасное явление, которому нужно решительно противостоять, но когда мы это делаем, даже в пылу момента, это нужно делать в рамках дискурса", — сказал Нетаниягу на встрече с депутатами от "Ликуд".



"Наша цель — попытаться успокоить напряженность, а не разжигать ее, и это касается всех без исключения", — сказал Нетаньяху.



Также во вторник министр обороны Йоав Галлант из "Ликуд" высказался с едва завуалированной критикой в ​​адрес коллег по правительству, которые выступили против протестующих солдат-резервистов.



"Тем, кто унижает солдат ЦАХАЛа, слева или справа, не место на государственной службе", — сказал Галлант. — "Я лелею, ценю и поддерживаю резервистов, независимо от их политической позиции".



Оба заявления, похоже, относятся к комментариям, сделанным на этой неделе министром связи Шломо Кархи и министром информации Галит Дистель-Атбарян, оба из партии "Ликуд".



Кархи написал в социальной сети пост, посвященный празднику Пурим, в котором заявил, что те, кто отказывается явиться на службу в резерв ЦАХАЛа в знак протеста против судебной реформы, могут "пойти к черту".



Дистель-Атбарян написала в Twitter, что "раньше у нас были солдаты, которые вынесли из могилы кости своих братьев, но не отказались от приказа", имея в виду военных раввинов, которые выкапывали тела для перемещения из израильских поселений в Газе во время размежевания 2005 года.

