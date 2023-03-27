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Нетаниягу - демонстрантам: нет насилию
27.03.2023 14:34 Алина Груднева

Нетаниягу - демонстрантам: нет насилию

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал массовые протесты и общенациональную забастовку против правовой реформы.

Соответствующее заявление он сделал днем, 27 марта.

"Я призываю всех демонстрантов в Иерусалиме, правых и левых, вести себя ответственно и избегать насилия. Мы братья", - подчеркнул он.

Напомним, что в Иерусалиме противники правовой реформы вышли на марш протеста в сторону Кнессета. Между тем, ожидается, что сторонники правительства проведут акцию в поддержку реформы.

На фоне ожидания столкновений между двумя сторонами полиция начала наращивать силы в израильской столице, чтобы не допустить насилия.
 

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