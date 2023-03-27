



Нетаниягу - демонстрантам: нет насилию

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал массовые протесты и общенациональную забастовку против правовой реформы.



Соответствующее заявление он сделал днем, 27 марта.



"Я призываю всех демонстрантов в Иерусалиме, правых и левых, вести себя ответственно и избегать насилия. Мы братья", - подчеркнул он.



Напомним, что в Иерусалиме противники правовой реформы вышли на марш протеста в сторону Кнессета. Между тем, ожидается, что сторонники правительства проведут акцию в поддержку реформы.



На фоне ожидания столкновений между двумя сторонами полиция начала наращивать силы в израильской столице, чтобы не допустить насилия.

