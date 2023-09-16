



Нетаниягу: действия Ирана в отношении МАГАТЭ нас не удивляют

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прокомментировал высылку из Ирана трети инспекторов МАГАТЭ, которым было отказано в доступе к ядерным объектам страны.



Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.



По словам Нетаниягу, Израиль совсем не удивляют подобные действия Исламской Республики.



"Премьер-министр повторяет, что Израиль сделает все необходимое для защиты себя от этой угрозы", - сказано в заявлении.



Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что отказ инспекторам в посещении ядерных объектов идет в разрез со всеми договоренностями. В Иране в ответ объявили, будто США и Европа политизировали агентство ООН.