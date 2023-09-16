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Нетаниягу: действия Ирана в отношении МАГАТЭ нас не удивляют
16.09.2023 21:25 Алина Груднева

Нетаниягу: действия Ирана в отношении МАГАТЭ нас не удивляют

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прокомментировал высылку из Ирана трети инспекторов МАГАТЭ, которым было отказано в доступе к ядерным объектам страны.

Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.

По словам Нетаниягу, Израиль совсем не удивляют подобные действия Исламской Республики.

"Премьер-министр повторяет, что Израиль сделает все необходимое для защиты себя от этой угрозы", - сказано в заявлении.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что отказ инспекторам в посещении ядерных объектов идет в разрез со всеми договоренностями. В Иране в ответ объявили, будто США и Европа политизировали агентство ООН.

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