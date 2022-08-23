



Нетаниягу дал свой номер телефона "каждому израильтянину"

Лидер оппозиции и глава партии "Ликуд" Биньямин Нетаниягу вчера опубликовал видео и обнародовал свой номер телефона, по которому его сторонники могут ему позвонить и поговорить.



Как заявили потом в "Ликуде", Нетаниягу получил 9 420 звонков в течение 30 минут после публикации ролика.



В видео Нетаниягу утверждает, что "открыл для себя целый новый мир" с момента покупки смартфона в прошлом году. Он отметил, что принял "драматическое решение", опубликовать свой номер телефона, чтобы стать доступным для каждого гражданина Израиля.



"Позвоните мне, я поговорю с некоторыми из вас по видеосвязи",- говорит Нетаниягу на видео.



Ролик с лидером оппозиции тут же подвергся критике со стороны других израильских партий.



В "Руах Ционит" выпустили сатирический ролик о том, что Нетаниягу не отвечает на вопросы о реформах судебной системы и других проблемах, которые он ранее обещал решить.



ביבי, רואים שאתה מחובר בוואטסאפ. למה אתה לא עונה? pic.twitter.com/XmPvpSBY9X — הרוח הציונית (@Rtziyonit) August 22, 2022

Отреагировали и в партии "Еш Атид", где заявили: "Ни один вымышленный телефон, которым пользуются помощники Нетаниягу, не скрывает того факта, что он преступно пренебрегал каждым кусочком Израиля в течение 15 лет".