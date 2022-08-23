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Нетаниягу дал свой номер телефона "каждому израильтянину"
23.08.2022 08:38 Ольга Белозерова

Нетаниягу дал свой номер телефона "каждому израильтянину"

Лидер оппозиции и глава партии "Ликуд" Биньямин Нетаниягу вчера опубликовал видео и обнародовал свой номер телефона, по которому его сторонники могут ему позвонить и поговорить.

Как заявили потом в "Ликуде", Нетаниягу получил 9 420 звонков в течение 30 минут после публикации ролика.

В видео Нетаниягу утверждает, что "открыл для себя целый новый мир" с момента покупки смартфона в прошлом году. Он отметил, что принял "драматическое решение", опубликовать свой номер телефона, чтобы стать доступным для каждого гражданина Израиля.

"Позвоните мне, я поговорю с некоторыми из вас по видеосвязи",- говорит Нетаниягу на видео. 

Ролик с лидером оппозиции тут же подвергся критике со стороны других израильских партий.

В "Руах Ционит" выпустили сатирический ролик о том, что Нетаниягу не отвечает на вопросы о реформах судебной системы и других проблемах, которые он ранее обещал решить.


Отреагировали и в партии "Еш Атид", где заявили: "Ни один вымышленный телефон, которым пользуются помощники Нетаниягу, не скрывает того факта, что он преступно пренебрегал каждым кусочком Израиля в течение 15 лет". 
 

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