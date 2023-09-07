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Нетаниягу дал обещание представителям Moody's
07.09.2023 20:54 Алина Груднева

Нетаниягу дал обещание представителям Moody's

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с представителями рейтингового агентства Moody's.

По данным 12-го канала израильского ТВ, он пообещал, что правовая реформа в Израиле будет проведена только после достижения широкого консенсуса.

В ходе встречи он предупредил, что массовые антиправительственные протесты не прекратятся, даже если оппозиция и коалицию достигнут соглашения.

Также он выразил осторожный оптимизмом в отношении возможного прорыва в достижении соглашения о нормализации отношений с Саудовской Аравией.

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