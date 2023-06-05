



Нетаниягу: cтоимость жизни не предопределена судьбой — мы будем с этим бороться

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в понедельник провел заседание комитета по борьбе с высокой стоимостью жизни, который он возглавляет.



В начале встречи Нетаниягу сказал: “Сегодня мы проводим первое заседание министерского комитета по борьбе с высокой стоимостью жизни, и первое заседание в первую очередь посвящено представлению проблемы”.



“Цены в Израиле значительно выше, чем на аналогичную или идентичную продукцию по сравнению с большинством других развитых стран. Этим различиям нет объективного оправдания. Существуют геологические слои монополий, открытых и скрытых, и всевозможные препятствия для конкуренции. Кроме того, у меня сложилось впечатление, что в последнее время импортеры, производители и маркетологи просто потеряли контроль над тормозами“, - сказал премьер-министр.



Нетаниягу добавил: “Мы собрались здесь, и мы будем собираться здесь время от времени, потому что мы собираемся изучить это, и мы будем бороться с этим. Это не предопределенная судьба. Израиль не должен быть дороже, чем в большинстве развитых стран мира. Вместе с моими коллегами в правительстве и с профессиональным персоналом мы начнем решительную борьбу со стоимостью жизни”.



"Я попросил провести следующую встречу еще через две недели, - добавил он. - На этой встрече я попрошу, чтобы профессиональные эшелоны представили практические шаги для битвы. Мы будем встречаться каждые несколько недель, последовательно, с планом работы. Мы будем идти от министерства к министерству, чтобы снизить для вас стоимость жизни, граждане Израиля".



