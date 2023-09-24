



Нетаниягу - CNN: наши решения, в конечном итоге, одержат победу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, находясь на полях Генассамблеи ООН, дал интервью американскому телеканалу CNN по поводу внутренней политики.



На вопрос ведущего о том, что министр финансов Бецалель Смотрич недавно заявил, что "палестинцы даже не существуют как народ", он ответил, что несколько недель назад провел заседание военно-политического кабинета по этому поводу.



"Я тогда сказал, что наша политика состоит в том, чтобы предотвратить крах Палестинской автономии. Это руководящий орган палестинцев в Иудее и Самарии, на Западном Берегу. Голос. Из десяти членов кабинета, восемь проголосовали вместе со мной. Один проголосовал против меня, а один воздержался. Это моя точка зрения. Когда вы принимаете решения, вы знаете, это основные решения, которые, в конечном итоге, одержат победу", - сказал он.



По словам Нетаниягу, если удастся решить хотя бы четыре-пять компонентов соглашения, Израиль получит международную поддержку на разных уровнях. В ответ на вопрос о том, готов ли он "взорвать" коалицию ради заключения соглашения о нормализации с Саудовской Аравией, он ответил:



"Основной месседж заключается в том, верим ли я и мои партнеры по "Ликуду", что это служит интересам Израиля".



