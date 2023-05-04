



Нетаниягу членам Конгресса: Иран так же опасен, как “50 Северных Корей”

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сказал двухпартийной группе членов Конгресса, которая находится в Израиле с визитом, что Иран может угрожать всем Соединенным Штатам, если получит ядерное оружие.



“Иран — это 50 Северных Корей; это не просто местный хулиган, как династия, правящая Северной Кореей”, — сказал Нетаниягу, отвечая на вопрос о Тегеране.



“Это идеологическая сила, которая рассматривает нас, Израиль, как маленького сатану, а вас — как великого сатану, и то, что Иран может угрожать каждому городу в Соединенных Штатах ядерным шантажом, — это изменение истории”, - добавил он.

