



Нетаниягу – членам коалиции: Длинные языки топят корабли

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу подверг резкой критике создание незаконных форпостов в Иудее и Самарии после кровавого теракта в Эли на прошлой неделе.



В записи заседания фракции “Ликуд”, которая была опубликована в новостях 13 канала в понедельник вечером, Нетаниягу раскритиковал членов правительства, которые давали интервью средствам массовой информации.



“Говорю вам, длинные языки топят корабли, но нам нужно как-то сдерживать длинные языки. Каждый день появляется какое-то новое изобретение, какой-то новый “стартап”, – сказал председатель партии.



Затем он ответил депутату Кнессета Дэнни Данону, который заявил, что Израиль не ответил на нападение в Эли: “Прекратите. Мы решительно ответим”.



Премьер-министр перечислил разрешения, данные после нападения на строительство жилых единиц в Иудее и Самарии, а также разрешения, которые были даны с момента создания правительства, и добавил: “Они построили пять форпостов в нескольких сотнях метров, для этого нет оправдания”.



"Что это?" – Нетаниягу задумался. “1000 единиц жилья – это кварталы, но им нужно добавить несколько форпостов. Зачем? Чтобы США пришли и сказали: “Мы отменяем признание университетов за “зеленой линией”. Блестяще!”.