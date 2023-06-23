



Нетаниягу: Ценность Израиля для Соединенных Штатов растет

У Израиля и США – крепкие отношения во всех сферах взаимодействия. Об этом рассказал премьер-министр Биньямин Нетаниягу в интервью The Jerusalem Post.



“У нас неразрывная связь с Соединенными Штатами не только потому, что я это сказал, и не только потому, что они сказали это — потому что это правда. Ценность Израиля для Соединенных Штатов растет по мере того, как мы входим в мировую экономику, основанную на знаниях. Помимо того, что мы являемся инновационной нацией, то, что мы производим в [разведке], что мы производим в киберпространстве, что мы производим в области гражданских технологий, что мы производим в области оборонных технологий, [это] становится все более ценным для Соединенных Штатов. Мы узнали кое-что из опыта COVID: нам необходимо партнерство наций-единомышленников и умных наций-единомышленников. И Израиль, безусловно, относится к этой категории. Американцы это понимают”, - сказал Нетаниягу.



По его словам, это не значит, что между израильтянами и американцами нет различий. “Они у нас всегда были. Но я могу сказать вам, что сотрудничество Израиля с Соединенными Штатами в области разведки и безопасности, вероятно, находится на пике своего развития”, - добавил премьер.

Нетаниягу подчеркнул, что это прозрачные отношения.



“У нас есть этот постоянный контакт. Я несколько раз разговаривал с президентом по телефону. Джейк Салливан, советник по национальной безопасности, приходил сюда, и мы несколько раз разговаривали по телефону. Так же поступил и госсекретарь [Энтони] Блинкен, и глава ЦРУ. Я отправил Цахи Ханегби, главу Совета национальной безопасности, с министром [по стратегическим вопросам] Роном Дермером в Вашингтон, у них были очень интенсивные переговоры об Иране и по другим вопросам. Так что могу сказать, что отношения крепки как никогда. Это не значит, что у нас нет разногласий; они есть, но это разногласия внутри семьи”, - сказал Нетаниягу.



Также премьер-министр высказал уверенность, что вскоре посетит Белый дом.



