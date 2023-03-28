



Нетаниягу: цель - достичь договоренностей

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на праздничном мероприятии в канцелярии в преддверии Песаха.



Он прокомментировал свое вчерашнее решение приостановить законодательный процесс в рамках правовой реформы.



"Мы находимся в разгаре важных дебатов, мы их преодолеем", - подчеркнул он.



По словам Нетаниягу, израильтяне в канун Песаха будут сидеть за столом со своими семьями. Они могут "немного поругаться", но все равно достигнут согласия. Он подчеркнул, что целью правительства также является достижение широкого консенсуса относительно реформы.



"Это наша цель — достичь договоренностей", — подчеркнул он.

