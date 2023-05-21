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Нетаниягу: Бюджет будет принят, несмотря на напряженность в коалиции
21.05.2023 15:38 Наталья Богинская

Нетаниягу: Бюджет будет принят, несмотря на напряженность в коалиции

Во время еженедельного заседания кабинета министров премьер-министр Биньямин Нетаниягу опроверг распространенные сообщения о серьезной напряженности и ультиматумах внутри коалиции в отношении государственного бюджета, заявив, что “бюджет будет принят”.

“У меня есть некоторый опыт, я принял 20 бюджетов, и всегда возникают споры в последнюю минуту, и мы их преодолеем”, – сказал он.

Премьер-министр уверен, что бюджет является “разумным” и уравнивает “правила игры” между ультраортодоксальными и светскими детьми.

“Ребенок харедим не должен получать меньше, чем светский ребенок. Потому что ребенок-харедим – это не наполовину ребенок”, – сказал Нетаниягу.

Кнессет готовится к голосованию по общему бюджету на 2023–2024 годы, выделив 484,8 миллиардов шекелей в этом году и 513,7 миллиардов шекелей в 2024 году по сравнению с 452,5 миллиардов шекелей в 2022 году. Непринятие государственного бюджета до 29 мая приведет к автоматическому роспуску правительство и досрочные выборы.



Однако Нетаниягу столкнулся с проблемами внутри своей коалиции. Депутаты из партии “Оцма Йегудит” бойкотируют голосование в Кнессете, чтобы оказать давление на союзные партии ради приоритетов своих избирателей в бюджете. А лидер “Яадут а-Тора” Торы Ицхак Голдкнопф пригрозил препятствованием принятия бюджета, если его требования о дополнительных 600 миллионов шекелей не будут удовлетворены.

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