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Нетаниягу будет приглашен в Вашингтон на встречу в сентябре, - СМИ
26.08.2023 20:24 Ирина Демьянова

Нетаниягу будет приглашен в Вашингтон на встречу в сентябре, - СМИ

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, вероятно, будет приглашен в Белый дом на встречу с президентом США Джо Байденом, пишет Axios.

Трое нынешних и бывших чиновников США сообщили Axios , что встреча может состояться на третьей неделе сентября.

Отмечается, что администрация Байдена не подтвердила, состоится ли и когда такая встреча.

Источник, проинформированный по этому вопросу, сообщил Axios , что на встрече, вероятно, основное внимание будет уделено уступкам Палестинской автономии в рамках любого соглашения о нормализации отношений с Саудовской Аравией.

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