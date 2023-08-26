



Нетаниягу будет приглашен в Вашингтон на встречу в сентябре, - СМИ

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, вероятно, будет приглашен в Белый дом на встречу с президентом США Джо Байденом, пишет Axios.



Трое нынешних и бывших чиновников США сообщили Axios , что встреча может состояться на третьей неделе сентября.



Отмечается, что администрация Байдена не подтвердила, состоится ли и когда такая встреча.



Источник, проинформированный по этому вопросу, сообщил Axios , что на встрече, вероятно, основное внимание будет уделено уступкам Палестинской автономии в рамках любого соглашения о нормализации отношений с Саудовской Аравией.