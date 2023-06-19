



Нетаниягу будет осуществлять реформу "малыми шагами"



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал 18 июня, что его правительство начнет в одностороннем порядке продвигать законодательство для принятия ключевых аспектов его усилий по реформированию судебной системы на фоне срыва переговоров между коалицией и оппозицией, направленных на достижение компромисса по правовым реформам.



Нетаниягу не уточнил, какие части всеобъемлющей программы его правительства по реформированию судебной системы будут теперь продвигаться. Несколько членов Ликуда в последние дни конкретно говорили о продвижении двух законопроектов - один ограничивает способность судебной системы рассматривать правительственные решения и назначения с помощью так называемого теста на разумность, а другой ограничивает полномочия и статус правительственных юридических советников, которые часто вызывают гнев правых, блокируя радикальные политические инициативы министерств.



Эти два законопроекта, несмотря на свою значимость, гораздо менее масштабны, чем другие центральные элементы приостановленного пакета мер по реформированию правовой системы. Среди этих законопроектов есть такие, которые дадут правящему большинству почти полный контроль над всеми судебными назначениями, резко ограничат возможности БАГАЦа по защите основных прав и в значительной степени лишат его возможности служить в качестве преграды для осуществления решений правительства.



Общественная телерадиокомпания Кан сообщила в воскресенье, что Нетаниягу в выходные сказал министрам, что первоначальный законопроект коалиции, направленный на предоставление ей почти полного контроля над Комитетом по отбору судей, который уже готов к окончательному чтению, не будет принят в его нынешнем виде.



Главы партий коалиции должны встретиться в понедельник, чтобы уточнить детали законодательства, которое будет продвигать правительство.