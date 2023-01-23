



Нетаниягу: будем бороться со всеми незаконными постройками в Иудее и Самарии

Израильское правительство будет бороться со всеми незаконными постройками в Иудее и Самарии.



Такое заявление 23 января сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу на собрании "Ликуда".



"Мы будем бороться с незаконным строительством палестинцев. Это не означает, что мы разрешаем незаконное строительство израильтян в зоне C, которая находится под полным контролем Израиля. Для меня важно, чтобы с этим согласились все в коалиции", - сказал он.



Его комментарий прозвучал спустя несколько дней после того, как министр обороны Йоав Галант приказал эвакуировать незаконный форпост в Самарии, из-за чего в коалиции наметился раскол.



В свою очередь, 23 января депутаты "Ликуда" заявили, что Нетаниягу должен проигнорировать международное давление и стереть с лица земли деревню Хан аль-Ахмар.

