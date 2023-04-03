Новости » Политика
Нетаниягу - бойцам: для защиты Израиля нужно единство | Фото: Амос Бен-Гершом, GPO.
03.04.2023 20:36 Алина Груднева

Нетаниягу - бойцам: для защиты Израиля нужно единство

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал резервистов к единству для сохранения безопасности Израиля.

Соответствующее заявление он сделал в ходе совместного с министром обороны Йоавом Галантом и замначальника генштаба Амиром Барамом посещения базы ЦАХАЛа "Миткан Адам", куда они прибыли, чтобы поздравить с наступающим Песахом бойцов подразделений специального назначения "Окец" и ЛОТАР.

Он также встретился с командиром и бойцами подразделения "Окец", которых поблагодарил за успешную сегодняшнюю операцию в Шхеме. К единству Нетаниягу призвал бойцов, намекнув на растущее количество отказников от службы из-за правовой реформы.

"В преддверии праздника Песах мы боремся за свою безопасность и свободу. Вы проделали отличную работу. Я приветвую вас и хочу сказать, что горжусь вами, каждым из вас. Примите поздравления. Вы заслужили  благословение народа Израиля. Большое вам спасибо", - сказал Нетаниягу.

По его словам, без ЦАХАЛа и сил безопасности не будет Государства Израиль, потому необходимо сохранить единство.

"Для того, чтобы было Государство Израиль, нам нужно сохранять наше единство, способность защитить себя от тех, кто посягает на нашу жизнь. Я благодарю вас от всего сердца за отличную работу, которую вы делаете во имя этой святой цели. Большое вам спасибо. Желаю вам кошерного, веселого и, надеюсь, мирного Песаха", - добавил он.


Как сообщалось ранее, Галант напрямую не затронул проблему относительно вокруг правовой реформы. Тем не менее, он настоял на необходимости военной дисциплины.

"Когда дело доходит до одобрения миссии, когда жизнь находится в опасности, нельзя колебаться — мы руководствуемся тем, как мы выполняем миссию и защищаем израильских граждан. Этим должны руководствоваться солдат на земле или пилот, вплоть до командующего ЦАХАЛом, министр оборон и премьер-министр", - подчеркнул он.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы