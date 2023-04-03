



Нетаниягу - бойцам: для защиты Израиля нужно единство

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал резервистов к единству для сохранения безопасности Израиля.



Соответствующее заявление он сделал в ходе совместного с министром обороны Йоавом Галантом и замначальника генштаба Амиром Барамом посещения базы ЦАХАЛа "Миткан Адам", куда они прибыли, чтобы поздравить с наступающим Песахом бойцов подразделений специального назначения "Окец" и ЛОТАР.



Он также встретился с командиром и бойцами подразделения "Окец", которых поблагодарил за успешную сегодняшнюю операцию в Шхеме. К единству Нетаниягу призвал бойцов, намекнув на растущее количество отказников от службы из-за правовой реформы.



"В преддверии праздника Песах мы боремся за свою безопасность и свободу. Вы проделали отличную работу. Я приветвую вас и хочу сказать, что горжусь вами, каждым из вас. Примите поздравления. Вы заслужили благословение народа Израиля. Большое вам спасибо", - сказал Нетаниягу.



По его словам, без ЦАХАЛа и сил безопасности не будет Государства Израиль, потому необходимо сохранить единство.



"Для того, чтобы было Государство Израиль, нам нужно сохранять наше единство, способность защитить себя от тех, кто посягает на нашу жизнь. Я благодарю вас от всего сердца за отличную работу, которую вы делаете во имя этой святой цели. Большое вам спасибо. Желаю вам кошерного, веселого и, надеюсь, мирного Песаха", - добавил он.

מצדיע לכוחות הביטחון שלנו שעובדים קשה מאוד בימים האחרונים. חג פסח שמח, כשר ושקט לכולנו 🇮🇱 pic.twitter.com/a8JFTwm8O3 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 3, 2023

ביממה האחרונה כוחותינו נלחמו במחבלים בלבה של שכם, יירטנו שתי כטב"מים, ואתם יודעים היטב שבימים האחרונים אנחנו פועלים מעבר לגבולותינו נגד משטרים שתומכים בטרור וזוממים את השמדתנו.



יחד אנחנו עומדים ויחד אנחנו גם ננצח. 🇮🇱 pic.twitter.com/RkP33uMids — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 3, 2023