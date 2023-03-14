



Нетаниягу блокируют в Бен-Гурион - что будет с 61 000 пассажиров?

Завтра, 15 марта, премьер-министр Биньямин Нетаниягу вылетает в Берлин. Организаторы протестов против правовой революции обещают блокировать аэропорт Бен-Гурион. Израильские СМИ сообщают, что ожидается, что более 61 000 пассажиров должны вылететь завтра из Израиля на примерно 380 рейсах.



Согласно объявлениям протестных организаций против правовой революции, завтра в 9:00 утра тысячи машин прибудут в район аэропорта Бен-Гурион и проведут демонстрации внутри аэропорта и на дорогах, ведущих к нему.



“Диктаторша и ее муж не довольствуются отдыхом в Риме, они снова отправляются в веселый полет вдвоем, за наш счет - на этот раз в Берлин”, - говорится в сообщении штаба протеста против правовой революции. "Им не рады в США, даже в Германии им скажут, что диктаторам больше не рады. В среду мы присоединимся к тысячам автомобилей, которые поедут пути к самолету обвиняемого и осужденной. Мы будем ехать осторожно и в соответствии с дорожными условиями внутри Бен-Гурион, мы будем проводить демонстрации внутри него и на дорогах, ведущих к аэропорту. Мы будем атаковать его со всех сторон и создадим заторы внутри и снаружи".

