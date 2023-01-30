



Нетаниягу - Блинкену: "Израиль останется сильной демократией"

Выступая на пресс-конференции вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, премьер-министр Биньямин Нетаниягу акцентировал внимание в первую очередь на иранской угрозе, сообщает Times of Israel.



"Большая часть международного сообщества увидела истинное лицо Ирана. У нас были очень хорошие дискуссии о выработке общей политики, о попытках работать вместе, чтобы предотвратить опасность", - заявил Нетаниягу.



Глава израильского правительства также скзаал, что Израиль "работает над тем, чтобы закрыть дело об арабо-израильском конфликте, что также поможет нам найти решение с нашими палестинскими соседями".



"У нас общие интересы и общие ценности. Уверяю вас, мы останемся двумя сильными демократиями", - сказал Нетаниягу Блинкену.



