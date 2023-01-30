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Нетаниягу - Блинкену: "Израиль останется сильной демократией"
30.01.2023 19:11 Ольга Белозерова

Нетаниягу - Блинкену: "Израиль останется сильной демократией"

Выступая на пресс-конференции вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, премьер-министр Биньямин Нетаниягу акцентировал внимание в первую очередь на иранской угрозе, сообщает Times of Israel.

"Большая часть международного сообщества увидела истинное лицо Ирана. У нас были очень хорошие дискуссии о выработке общей политики, о попытках работать вместе, чтобы предотвратить опасность", - заявил Нетаниягу. 

Глава израильского правительства также скзаал, что Израиль "работает над тем, чтобы закрыть дело об арабо-израильском конфликте, что также поможет нам найти решение с нашими палестинскими соседями".

"У нас общие интересы и общие ценности. Уверяю вас, мы останемся двумя сильными демократиями", - сказал Нетаниягу Блинкену. 

 

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