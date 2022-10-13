



Нетаниягу: беспорядки в Иерусалиме - результат слабости перед "Хизбаллой"

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу прокомментировал беспорядки в Восточном Иерусалиме.

Он провел параллели между столкновениями и соглашением о демаркации морской границы с Ливаном.

Нетаниягу выразил поддержку жителям Иерусалима, которые противостоят жестоким зачинщикам беспорядков, а также силам безопасности.

"Это результат слабости правительства на всех фронтах, от угроз "Хизбаллы" до пренебрежения личной безопасностью израильских граждан", - подчеркнул он.