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Нетаниягу: беспорядки в Иерусалиме - результат слабости перед "Хизбаллой"
13.10.2022 17:16 Алина Груднева

Нетаниягу: беспорядки в Иерусалиме - результат слабости перед "Хизбаллой"

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу прокомментировал беспорядки в Восточном Иерусалиме.

 
Он провел параллели между столкновениями и соглашением о демаркации морской границы с Ливаном.
 
Нетаниягу выразил поддержку жителям Иерусалима, которые противостоят жестоким зачинщикам беспорядков, а также силам безопасности. 
 
"Это результат слабости правительства на всех фронтах, от угроз "Хизбаллы" до пренебрежения личной безопасностью израильских граждан", - подчеркнул он.

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