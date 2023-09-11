



Нетаниягу – Бен-Гвиру: Никто не может остановить компромисс по судебной реформе

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу не позволит никому помешать компромиссу по судебной реформе, которая обеспечит баланс между тремя ветвями власти Израиля. Об этом заявили в его офисе 11 сентября после того, как министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир опубликовал возражения против “капитуляции”.



“Я за переговоры, но против капитуляции”, – заявил Бен-Гвир. “Реформа важна для Государства Израиль. Она создаст баланс между тремя ветвями власти – законодательной, судебной и исполнительной. Компромисс в резиденции президента означает унижение половины народа и вредит ценностям правых”.



В ответ в офисе Нетаниягу заявили, что “премьер-министр работает над достижением национального соглашения, которое принесет баланс между тремя ветвями власти. Если такое соглашение будет достигнуто, никто не помешает его довести до конца”.



Ранее в тот же день Бенни Ганц заявил, что его партия поддержит компромиссный план судебной реформы, обсуждавшийся на прошлой неделе, независимо от мотивации Нетаниягу продвигать его.



