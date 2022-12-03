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Нетаниягу: "Бен-Гвир должен успокоиться"
03.12.2022 21:10 Ольга Белозерова

Нетаниягу: "Бен-Гвир должен успокоиться"

Лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу и председатель партии "Оцма Йехудит" Итамар Бен-Гвир раскритиковали друг друга на фоне продолжающихся переговоров о формировании нового правительства.

Как сообщает Times of Israel, Нетаниягу заявил, что Бен-Гвир должен обуздать свои "пламенные комментарии".

"Бен-Гвир должен успокоиться. Ему нужно усвоить, что он министр внутренней безопасности. Он не может выражаться как оппозиционный депутат", - заявил Нетаниягу.

В "Оцма Йехудит" отметили, что Нетаниягу "должен понимать, что он не оппозиция, он глава полностью правого правительства". 

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