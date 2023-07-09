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Нетаниягу — Бахарав-Миара: ничего не делаете для борьбы с “подстрекательством”
09.07.2023 16:29 Ирина Демьянова

Нетаниягу — Бахарав-Миара: ничего не делаете для борьбы с “подстрекательством”

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу раскритиковала юридического советника Гали Бахарав-Миара, утверждая, что она и ее офис не рассматривают угрозы неповиновения со стороны военнослужащих в знак протеста против планов правительства по пересмотру судебной системы.

“Вы ничего не делаете для противодействия тем, кто подстрекает к неповиновению… в Армии обороны Израиля и тем, кто способствует мятежу”, — сказал он.

“Это полное бездействие! -  сказал Нетаниягу, сообщает портал Ynet. - Это угроза национальной безопасности”.

 

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