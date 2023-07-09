



Нетаниягу — Бахарав-Миара: ничего не делаете для борьбы с “подстрекательством”

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу раскритиковала юридического советника Гали Бахарав-Миара, утверждая, что она и ее офис не рассматривают угрозы неповиновения со стороны военнослужащих в знак протеста против планов правительства по пересмотру судебной системы.



“Вы ничего не делаете для противодействия тем, кто подстрекает к неповиновению… в Армии обороны Израиля и тем, кто способствует мятежу”, — сказал он.



“Это полное бездействие! - сказал Нетаниягу, сообщает портал Ynet. - Это угроза национальной безопасности”.



