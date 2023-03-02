



Нетаниягу БАГАЦу: У меня нет конфликта интересов в связи с правовой реформой

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в четверг опротестовал позицию юридического советника правительства Гапи Бахарав-Миары о том, что из-за продолжающегося уголовного процесса над ним ему следует запретить любое участие в продвижении весьма спорного пакета законопроектов в рамках судебно-правовой реформы, и заявил, что некоторые члены оппозиции активно добиваются его участия для облегчения диалога по этому вопросу.



В иск, поданном в БАГАЦ, адвокаты Нетаниягу утверждали, что у премьер-министра нет существенного конфликта интересов, связанного с реформой и что запрета Нетаньяху на участие в фактическом назначении судей было бы достаточно, чтобы развеять любые опасения.



"Введение ограничений в отношении премьер-министра, особенно тех, которые ограничивают его свободу выражения мнений, наносит ущерб свободе выражения мнений миллионов граждан, проголосовавших за него на демократических выборах всего несколько месяцев назад", — написала команда юристов Нетаньяху в своем обращении к БАГАЦ.



Адвокаты премьер-министра заявили, что такие ограничения наносят ущерб фундаментальным ценностям демократического режима, "особенно когда причиной этого вреда является теоретический и отдаленный конфликт интересов".



Таким образом, юридическая команда премьер-министра предложила решение: любые судьи, назначенные после того, как правительство введет в действие судебную реформу, не будут допущены к участию в уголовном процессе по делу Нетаньяху в Окружном суде Иерусалима, "в том числе в разбирательствах, непосредственно связанных с его делом".



Неясно, будет ли это положение применяться также к апелляции в высшей судебной инстанции, если Нетаньяху будет признан виновным в окружном суде.



Адвокаты премьер-министра также утверждали, что Бахарав-Миара была "чрезмерно экспансивной" в своем утверждении о том, что судебный процесс мешает ему участвовать в судебной реформе, и что ее позиция была "столь теоретической, спекулятивной, и далекой от реальности".