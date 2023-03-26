



Нетаниягу - БАГАЦу: речь идет о попытке переворота под прикрытием суда

Адвокат премьер-министра Биньямина Нетаниягу, адвокат Михаэль Рабило, ответил БАГАЦу на петицию, поданную в суд в связи с нарушением подписанного им соглашения о конфликте интересов и заявил, что "решение по вопросу, упомянутому в петиции, не входит в полномочия БАГАЦа, и поэтому петиция должна быть отклонена".



Движение за качество правительства сегодня утром подало в БАГАЦа запрос о привлечении Нетаниягу к ответственности за неуважение к суду после его выступления на прошлой неделе, в котором он объявил, что "займется" правовой революцией. По мнению движения, Нетаниягу не уважает решение суда, и оно потребовало наложить на него штраф и даже посадить в тюрьму.



"Было бы уместно отклонить петицию сразу, поскольку заявители пытаются заменить народных избранников и сместить действующего премьер-министра без решения и без каких-либо полномочий", - ответил Нетаниягу на требование движения.



По словам адвоката Нетаниягу, обращение в БАГАЦ - это "очень серьезная попытка втянуть судебную систему в политический кризис и заставить ее принимать решения вопреки закону и вопреки решению избранных демократических институтов, без каких-либо прямых полномочий установленных законом. Никакие словесные игры не смогут скрыть того факта, что здесь имеет место попытка выкорчевать саму идею суверенитета народа - и совершить правительственный переворот под эгидой уважаемого суда".



Он также добавил, что "позиция премьер-министра заключается в том, что петиции должны быть полностью отклонены из-за отсутствия полномочий и оснований для судебного вмешательства. После принятия Закона об отстранении главы правительства решение по вопросу, указанному в петиции, не входит в полномочия уважаемого суда, и поэтому петиция должна быть отклонена. Даже до принятия вышеупомянутого закона было бы уместно полностью отклонить петицию, поскольку заявители фактически просят уважаемый суд под видом "административной" петиции заменить народных избранников и издать постановления, которые фактически отстраняют действующего премьер-министра и смену правительства без решения народных избранников в Кнессете и без каких-либо полномочий, установленных законом".