



Нетаниягу атакует: "Лапид и Ганц позволили США заключить сделку с Ираном"

Биньямин Нетаниягу, лидер оппозиции и партии "Ликуд", ответил на критику со стороны премьер-министра Яира Лапида по поводу ядерной сделки, которую готовятся заключить западные страны с Ираном.



"В прошлом году Лапид и Ганц полностью отказались от публичной борьбы против ядерной сделки с Ираном. В течение 12 лет мы решительно боролись за эту сделку и даже заставили США выйти из нее. Но за единственный год своего пребывания у власти Лапид и Ганц ослабили бдительность и позволили США и Ирану заключить ядерную сделку, которая ставит под угрозу наше будущее", - говорится в заявлении Нетаниягу.



Лидер оппозиции обвинил Лапида в том, что он не смог публично оспорить эти усилия в Конгрессе, в ООН или в иностранных СМИ. По словам Нетаниягу, Лапид "проснулся" слишком поздно, после того как в переговорах по возрождению ядерной сделки был достигнут прогресс.



В заявлении Нетаниягу "досталось" и заместителю Лапида - Нафтали Беннету, который отвечает за вопросы, связанные с Ираном.



Нетаниягу отметил, что Беннет "в настоящее время отдыхает в Италии накануне подписания сделки".



Также лидер оппозиции подтвердил, что завтра будет участвовать в совместном с Лапидом брифинге по вопросам безопасности.