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Нетаниягу атаковал Бахарав-Миара и ушел на срочные консультации по безопасности
09.07.2023 12:08 Аркадий Бочаровский

Нетаниягу атаковал Бахарав-Миара и ушел на срочные консультации по безопасности




В ходе заседания правительства премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился к юридическому советнику Гали Бахарав-Миара по поводу протестов.

Нетаниягу созвал министров на еженедельное заседание кабинета министров, где они обсудят, в частности, "одностороннее обеспечение правопорядка" в связи с протестами. В заседании также принимает участие начальник полиции Яаков Шабтай.

Нетаниягу сказал в начале заседания: "Правительство требует отчета о том, какова политика обеспечения правопорядка и какие меры применяются в отношении нарушений закона, которые происходят во время протестов и наносят ущерб миллионам граждан". 

Премьер-министр обратился к юридическому советнику Гали Бахарав-Миара: "Не может быть одностороннего правоприменения. Мы будем требовать ответов".

После этих слов Нетаниягу и Галлант спустились с правительственного этажа на этаж офиса премьер-министра и в зал заседаний кабинета министров для консультации по вопросам безопасности. Через несколько минут Нетаниягу вернулся на заседание.

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