



Нетаниягу атаковал Бахарав-Миара и ушел на срочные консультации по безопасности







В ходе заседания правительства премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился к юридическому советнику Гали Бахарав-Миара по поводу протестов.



Нетаниягу созвал министров на еженедельное заседание кабинета министров, где они обсудят, в частности, "одностороннее обеспечение правопорядка" в связи с протестами. В заседании также принимает участие начальник полиции Яаков Шабтай.



Нетаниягу сказал в начале заседания: "Правительство требует отчета о том, какова политика обеспечения правопорядка и какие меры применяются в отношении нарушений закона, которые происходят во время протестов и наносят ущерб миллионам граждан".



Премьер-министр обратился к юридическому советнику Гали Бахарав-Миара: "Не может быть одностороннего правоприменения. Мы будем требовать ответов".



После этих слов Нетаниягу и Галлант спустились с правительственного этажа на этаж офиса премьер-министра и в зал заседаний кабинета министров для консультации по вопросам безопасности. Через несколько минут Нетаниягу вернулся на заседание.