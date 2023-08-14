



Нетаниягу: армия подминает под себя страну





Премьер-министр Биньямин Нетаниягу приказал высшему командованию ЦАХАЛа скрывать информацию об отказе резервистов от службы, поскольку она наносит ущерб обороноспособности Израиля.



В ходе телефонной конференции с участием министра обороны Йоава Галанта, начальника штаба ЦАХАЛа Герци Халеви и командующего ВВС Израиля Томера Бара Нетаниягу попросил Бара опровергнуть сообщения о том, что он сказал летчикам-резервистам, что есть серьезные опасения, что отказ от службы в качестве формы политического протеста приведет к снижению боеготовности армии.



В записи, транслируемой по 13-му каналу новостей, Нетаниягу повысил голос: "Это не просто ликвидация наших возможностей, это то, что наносит ущерб нашей силе сдерживания".



Нетаниягу заявил, что покажет им отчеты разведки, чтобы понять, как повлияет обнародование подобной информации.



"Армия подминает под себя страну страну", - сказал он. "Вы наносите ущерб нашему сдерживанию. Почему вы допускаете выход таких заголовков?"



Халеви ответил, что он "не может оставаться в стороне, когда страдает наша боеготовность".



В воскресенье Нетаниягу созвал встречу с Галантом, Халеви и членами генерального штаба для дальнейшего обсуждения вопросов боеготовности.



Участники совещания представили текущую ситуацию в ЦАХАЛе с точки зрения сплоченности и боеготовности.



"Премьер-министр распорядился поддерживать боеспособность и готовность ЦАХАЛа в обычное время и в условиях чрезвычайной ситуации, готовность к любым вызовам", - говорится в заявлении канцелярии Нетаниягу.



"Все участники встречи согласились с тем, что политические разногласия должны остаться за пределами ЦАХАЛа", - добавляется в нем.