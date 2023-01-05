Нетаниягу анонсировал ревизию внешней политики Израиля
Новое правительство Израиля проведет ревизию внешней политики страны и будет самостоятельно отстаивать свои интересы .Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаниягу, выступая на конференции в Иерусалиме.
“Мы проведем ревизию внешних отношений. Наш голос будет слышен во всем мире. Вместо того чтобы склонять головы перед диктатом мирового сообщества, мы гордо будем отстаивать интересы Государства Израиль и страны израильской”, – сказал премьер-министр.
По словам Нетаниягу, его правительство намерено провести ревизию и в сфере безопасности, делая акцент на противодействии Ирану.