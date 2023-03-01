Нетаниягу: анархисты угрожают моей жене
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу возмутился тем фактом, что демонстранты заблокировали в салоне красоты в Тель-Авиве его супругу Сару.
Напомним, что они окружили парикмахерскую и скандировали: "Страна горит, а Сара стрижется". На входе была выставлена полиция.
"Анархисты во главе с Лапидом продолжают переходить красные линии. Прямо сейчас они преследуют и угрожают моей жене в Тель-Авиве", - сказал Нетаниягу.
Он призвал лидера оппозиции Яира Лапида немедленно прекратить это и "осудить беспрецедентные позорные действия".
מטורף עכשיו מרגע לרגע ההפגנה מול שרה נתניהו שנתפסה במספרה בכיכר המדינה ספונטנית !!!! pic.twitter.com/851npfdst2— לירי בורק שביט (@lirishavit) March 1, 2023