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Нетаниягу: анархисты угрожают моей жене
01.03.2023 21:49 Алина Груднева

Нетаниягу: анархисты угрожают моей жене

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу возмутился тем фактом, что демонстранты заблокировали в салоне красоты в Тель-Авиве его супругу Сару.

Напомним, что они окружили парикмахерскую и скандировали: "Страна горит, а Сара стрижется". На входе была выставлена полиция.

"Анархисты во главе с Лапидом продолжают переходить красные линии. Прямо сейчас они преследуют и угрожают моей жене в Тель-Авиве", - сказал Нетаниягу.

Он призвал лидера оппозиции Яира Лапида немедленно прекратить это и "осудить беспрецедентные позорные действия".
 

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