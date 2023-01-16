



"Нет выхода". Чрезвычайное заявление Нафтали Беннета



Бывший премьер-министр Нафтали Беннет сегодня вечером впервые сделал заявление о правовой реформе министра юстиции Ярива Левина и призвал к диалогу между всеми органами, которые будут затронуты этим драматическим шагом.



В сообщении, которое он опубликовал под заголовком "Чрезвычайное послание", Беннет написал: "Не секрет, что я считаю, что за прошедшие годы судебная система взяла на себя чрезмерные полномочия и блокировала любые попытки реформы. Я считаю, что в судебной системе необходимы определенные изменения, и в последние годы мы даже продвигали некоторые из них. Но невозможно исправить историческое искажение другим искажением".



"Выхода нет: обе стороны должны немедленно начать говорить. Оппозиция должна понять: общество избрало правительство, у него есть мандат на изменения, изменения будут, и это хорошо. Правительство должно понять: мы не должны впадать в противоположную крайность - терять систему сдержек и противовесов, нейтрализовать судебную систему и передать назначение всех судей Израиля в руки только премьер-министра, как это предлагается."



По словам Беннета: "Нынешнее предложение в его полном виде опасно. Оно нанесет ущерб основам Государства Израиль, его экономике и его гражданам, и может порвать то, что связывает всех нас. Именно поэтому его необходимо исправить. Есть только одно решение: сесть вместе, говорить и прийти к правильным изменениям. Честно говоря, формула не особенно сложна, если только обе стороны придут с небольшой доброй волей. Мы - братья".

