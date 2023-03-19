



Нет препятствий для отмены принципа старшинства при назначении главы БАГАЦа

Юридический советник комиссии Кнессета по законодательству Гор Блай заявил, что не существует никаких препятствий для отмены принципа старшинства при назначении президента БАГАЦа.



Об этом его спросила оппозиция, и он пояснил, что проблемы нет, потому что вопрос старшинства вообще не закреплен в законе.

В закон об изменении состава Комитета по назначению судей будет включен раздел, согласно которому претенденты на должность судей БАГАЦа должны будут пройти собеседование в комитете Кнессета по законодательству.