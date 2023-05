Руководство Российской Федерации все больше обеспокоено тем, что их система противовоздушной обороны неспособна перехватывать беспилотники, которые атакуют объекты на территории страны. Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании, опубликованном в Twitter.



В частности, в ведомстве напомнили, что 3 мая несколько беспилотников атаковали российскую авиабазу Сеща в Брянской области, что в 150 километрах от границы с Украиной. В результате этой атаки мог быть поврежден один тяжелый транспортный самолет Ан-124 военно-транспортной авиации РФ, добавили в разведке. Сеща является центром базирования военно-транспортной авиации на западе России и сыграла важную роль в обеспечении российского вторжения в Украину.



Кроме того, РФ использует авиабазу для запуска иранских беспилотников в направлении Киева.



"Военно-транспортная авиация является хорошо укомплектованным подразделением ВВС России, необходимым для транспортировки через огромную территорию страны. Российские лидеры будут обеспокоены тем, что российская система ПВО продолжает компрометировать себя, что ставит под угрозу ключевые стратегические объекты, такие как базы ВТА", – отмечается в сводке.



